Покупка Гренландии США может спровоцировать войну за Арктику
Если Соединенные Штаты купят Гренландию и переведут эту территорию под свою юрисдикцию, такие действия могут послужить поводом для нового вооруженного конфликта и войны за Арктику. Таким мнением поделился экс-глава пресс-службы Минобороны России, отставной полковник Виктор Баранец.
По словам эксперта, желание нынешнего американского президента Дональда Трампа купить Гренландию может стать первым шагом к развязыванию масштабной арктической войны. «Хотелось бы, чтобы все вопросы об освоении мировых ресурсов решались путем дипломатии. Но действия США подталкивают мир к большой войне. На этой территории и без того уже есть военная база США, кроме того в Арктике постоянно проводятся различные учения стран-членов НАТО, вряд ли все это можно воспринимать в качестве дружественных жестов в отношениях с Россией», - подчеркивает Баранец.
Эксперт уверен, что в Вашингтоне зреет беспокойство в связи с тем, что Россия осваивает Арктику очень быстрыми темпами. На этом фоне Вашингтон решил сделать свои первые агрессивные шаги в данном направлении.
По словам эксперта, желание нынешнего американского президента Дональда Трампа купить Гренландию может стать первым шагом к развязыванию масштабной арктической войны. «Хотелось бы, чтобы все вопросы об освоении мировых ресурсов решались путем дипломатии. Но действия США подталкивают мир к большой войне. На этой территории и без того уже есть военная база США, кроме того в Арктике постоянно проводятся различные учения стран-членов НАТО, вряд ли все это можно воспринимать в качестве дружественных жестов в отношениях с Россией», - подчеркивает Баранец.
Эксперт уверен, что в Вашингтоне зреет беспокойство в связи с тем, что Россия осваивает Арктику очень быстрыми темпами. На этом фоне Вашингтон решил сделать свои первые агрессивные шаги в данном направлении.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:36