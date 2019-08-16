Алика Смехова показала фигуру в ярко-синем купальнике на пляже Юрмалы

Изначально, Алика Смехова посетила Резекне в рамках кинофестиваля, а оттуда отправилась на излюбленный звёздами курорт Юрмала вместе с сыном Макаром. В своем микроблоге Instagram актриса опубликовала фото в ярко-синем купальнике без бретелек, накинув на бедра парео такого же тона. Смехова надела свои любимые очки-авиаторы, скрыв отсутствие макияжа, однако не забыв подчеркнуть губы красной помадой. Актриса оставила грустное сообщение под постом: «Уже скоро наступит осень, а как же хочется, чтобы лето продолжалось».Подписчики призвали знаменитость не торопиться возвращаться домой, ведь в Москве сейчас холодно, и остаться еще на пару дней, наслаждаясь лучами солнца на пляже.