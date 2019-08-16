Новейший российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» впервые показали на видео
Российское Минобороны в эту пятницу опубликовало на своем официальном YouTube-канале видео первых летных испытаний новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». На представленных кадрах показаны взлет аппарата, выполнение летного задания и посадка.
Сообщается, что летные испытания нового отечественного ударного БПЛА проводятся на базе одного из аэродромов оборонного ведомства. Работа включает в себя проверку поведения аппарата в самых разных режимах полета. Также отмечается, что в рамках этих тестов БПЛА С-70 «Охотник» впервые совершил парный полет с истребителем Су-30М.
Напомним, 3 августа 2019 года в Министерстве обороны рапортовали о первом полете тяжелого ударного беспилотника «Охотник» российской разработки, что вызвало серьезный ажиотаж в западных СМИ, которые принялись сравнивать российскую военную разработку с американскими аналогами.
Сообщается, что летные испытания нового отечественного ударного БПЛА проводятся на базе одного из аэродромов оборонного ведомства. Работа включает в себя проверку поведения аппарата в самых разных режимах полета. Также отмечается, что в рамках этих тестов БПЛА С-70 «Охотник» впервые совершил парный полет с истребителем Су-30М.
Напомним, 3 августа 2019 года в Министерстве обороны рапортовали о первом полете тяжелого ударного беспилотника «Охотник» российской разработки, что вызвало серьезный ажиотаж в западных СМИ, которые принялись сравнивать российскую военную разработку с американскими аналогами.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:53