Новейший российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» впервые показали на видео





Сообщается, что летные испытания нового отечественного ударного БПЛА проводятся на базе одного из аэродромов оборонного ведомства. Работа включает в себя проверку поведения аппарата в самых разных режимах полета. Также отмечается, что в рамках этих тестов БПЛА С-70 «Охотник» впервые совершил парный полет с истребителем Су-30М.Напомним, 3 августа 2019 года в Министерстве обороны рапортовали о первом полете тяжелого ударного беспилотника «Охотник» российской разработки, что вызвало серьезный ажиотаж в западных СМИ, которые принялись сравнивать российскую военную разработку с американскими аналогами.