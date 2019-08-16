Станислав Садальский поздравил Аллу Довлатову с днем рождения

Станислав Садальский активно пользуется социальными сетями. Он делится различными историями из своей жизни и рассказывает о звездных друзьях. В новом сообщении он поздравил свою партнёршу по сцене и хорошую знакомую Аллу Довлатову с днем рождения. Сегодня актрисе и ведущей исполнилось 45 лет. Станислав Садальский опубликовал совместное фото с именинницей, написав в комментарии, что не сразу придумал пожелания для нее. Актер отметил, что Алла Довлатова успешная, умная, энергичная и обладает хорошим чувством юмора, а также она заводная, очень красивая и талантливая женщина.Станислав Садальский пожелал Алле Довлатовой и ее родителям и детям удачи в делах и здоровья. Преданные поклонники присоединились к словам актера и оставили огромное количество поздравлений. Всего за несколько минут новый пост знаменитости набрал более 1 300 лайков.