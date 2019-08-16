В Москве скончался композитор Роман Леденев





«С горечью вынуждены сообщить, что 15 августа на 88-м году жизни умер Роман Леденев», - отмечается в тексте некролога, размещенного на официальном сайте Союза. В этом же сообщении говорится, что 88-летний Роман Семенович был старейшим профессором на кафедре сочинения столичной консерватории, одним из уважаемых членов гильдии композиторов российского Союза кинематографистов, а также лауреатом Государственной премии.В организации выразили соболезнования родным и близким покойного. О том, где и когда пройдет церемония прощания с Романом Леденевым, пока не сообщается.Роман Леденев известен благодаря написанию музыки к огромному количеству фильмов. В числе наиболее значимых его работ называются композиции к таким картинам, как «Дядюшкин сон», «Вся королевская рать» и другие.