В Москве стартуют съемки уникального автошоу «Россия рулит!»





В жюри зрелищного автошоу «Россия рулит!» попали: первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, бывший профессиональный автогонщик Михаил Горбачев, популярный телеведущий Николай Фоменко, а также представительница отечественной киносцены актриса Полина Максимова. Принцип голосования будет таким же, как и в танцевальных и певческих «состязаниях» - большинство должно проголосовать положительно, и тогда участник проходит в следующий тур.После того, как во время кастинга на «Россия рулит!» из более тысячи претендентов со всех страны было отобрано 70 лучших, участников ждет целый ряд уникальных испытаний. Мужчины и женщины в возрастном диапазоне от 20 до 80 лет продемонстрируют свое мастерство играя с баскетбол, боулинг, хоккей и даже городки, находясь за рулем своей машины. Те, кто преодолеют семь отборочных туров, смогут померятся силами во время двух полуфиналов, которые, скорее всего, состоятся в Москве. Пока неизвестно, какой приз получит лучший непрофессиональный водитель России, но уже сейчас очевидно, что ему достанется слава и большая популярность.