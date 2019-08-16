Яна Рудковская весело провела время на концерте Димы Билана

Текущим летом Яна Рудковская провела много времени в разных странах. Недавно она отдыхала с семьей в Италии, а несколько дней назад уже прибыла в Монте-Карло на фестивале Russian Music. Знаменитость уже делилась кадрами с выступления своей подруги Светланы Лободы. Сейчас Яна Рудковская в Instagram Stories опубликовала несколько видео с концерта Димы Билана. На кадрах супруга Евгения Плющенко подпевает знаменитому певцу и танцует под его композиции. Также она показала бурную реакцию фанатов на появление исполнителя на сцене.Недавно в своем Instagram Яна Рудковская поблагодарила Диму Билана за выступление и особо отметила, что его потенциал ещё не до конца раскрыт. Для похода на концерт продюсер выбрала черное мини-платье и покрытые стразами туфли.