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Яна Рудковская весело провела время на концерте Димы Билана

В Instagram Stories Яна Рудковская показала, как она весело провела время на фестивале Russian Music во время выступления Димы Билана. Также продюсер поблагодарила исполнителя за хорошее настроение.
Яна Рудковская весело провела время на концерте Димы Билана

Текущим летом Яна Рудковская провела много времени в разных странах. Недавно она отдыхала с семьей в Италии, а несколько дней назад уже прибыла в Монте-Карло на фестивале Russian Music. Знаменитость уже делилась кадрами с выступления своей подруги Светланы Лободы. Сейчас Яна Рудковская в Instagram Stories опубликовала несколько видео с концерта Димы Билана. На кадрах супруга Евгения Плющенко подпевает знаменитому певцу и танцует под его композиции. Также она показала бурную реакцию фанатов на появление исполнителя на сцене.

Недавно в своем Instagram Яна Рудковская поблагодарила Диму Билана за выступление и особо отметила, что его потенциал ещё не до конца раскрыт. Для похода на концерт продюсер выбрала черное мини-платье и покрытые стразами туфли.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:21

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