Джулия Ванг готовится к операции по смене пола





После завершения съемок мистического шоу Джулия Ванг сильно изменилась: похудела, сделала короткую стрижку, перестала пользоваться косметикой, из-за чего стала похожа на мужчину. Ведьма призналась, что ее мечтой было напоминать не только привычками и характером сильный пол, но еще и внешне.Стоит отметить, что Джулия Ванг, как и Елизавета Тюдор, и Жанна д'Арк страдает синдромом тестикулярной феминизации. Это врожденной заболевание, при котором мужчина полностью или частично теряет чувствительность к андрогенам, вследствие чего становится похож на женщину. Звезда накачала мышцы рук и пресса, а в скором времени сделает операцию по смене пола, сообщает "СтарХит".