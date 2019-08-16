Эксперт рассказал о главном оружии Зеленского против России
При новом президенте Владимире Зеленском украинские власти развернут против России масштабную информационную войну. Именно это и станет главным оружием Киева в противостоянии с Москвой. Такой прогноз озвучил российский эксперт Александр Малькевич
По словам Малькевича, сейчас на территории Украины уже создана целая фабрика по производству контента, важной частью которой является принадлежащая Зеленскому студия «Квартал-95». Поэтому Москва должна быть готова к тому, что сотрудники этой фабрики начнут изо всех сил наносить удары по России.
В то же время, добавил эксперт, нужно понимать, что Владимир Зеленский и члены его команды способны действовать более осторожно, чем прошлый глава государства Петр Порошенко. Кроме того, в реализации планов новому президенту Украины обязательно помогут страны НАТО, в частности США, сообщает портал argumenti.tu.,
По словам Малькевича, сейчас на территории Украины уже создана целая фабрика по производству контента, важной частью которой является принадлежащая Зеленскому студия «Квартал-95». Поэтому Москва должна быть готова к тому, что сотрудники этой фабрики начнут изо всех сил наносить удары по России.
В то же время, добавил эксперт, нужно понимать, что Владимир Зеленский и члены его команды способны действовать более осторожно, чем прошлый глава государства Петр Порошенко. Кроме того, в реализации планов новому президенту Украины обязательно помогут страны НАТО, в частности США, сообщает портал argumenti.tu.,
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42