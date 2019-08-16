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Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова вернулась к мужу после громкого скандала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова вернулась к Виктору Соловьеву после громкого скандала. Влюбленные не только смогли простить друг другу прежние обиды, но и уже отправились вместе на отдых.

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова вернулась к мужу после громкого скандала

Несколько недель назад Ольга Жарикова в откровенном интервью сообщила, что сбежала от мужа-тирана без денег и вещей после очередного избиения. Звезда «Дома-2» во всеуслышание заявляла, что полностью измотана, ведь жестокости и бессердечности Соловьева нет предела. Более того, бывшая пассия Александра Гобозова указывала на то, что ее муж то и дело переписывается с разными девушками.

Чуть позже в Сети появилось интервью с Соловьевым, в котором он обвинил Жарикову в злоупотреблении горячительных напитков, а также в том, что она вымогает у него деньги, которые потом спускать на свои развлечения. Нужно сказать, что интернет-пользователи были уверены, что после такого громкого скандала Жарикова и Соловьев подадут на развод. Вот только оказалось, что фолловеры ошиблись.


Дело в том, что несколько часов назад Жарикова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании Соловьева на берегу моря. Под снимком Ольга не стала писать длинный пост и оставила лишь несколько слов.

«Сердцу не прикажешь», - написала экс-участница «Дома-2».

К слову, комментарии к этой публикации Жарикова закрыла, вероятно, для того, чтобы избежать нападок недоброжелателей. А вот Соловьев оказался более многословен. Парень признался Ольге в любви и посвятил ей стих.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:49

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