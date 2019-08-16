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Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея Киселёва

Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери продюсера Алексея Киселёва. 32-летняя актриса опубликовала снимок ребенка на своей странице в Instagram.
Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея Киселёва

Героине фильма «Оттепель» часто приписывали беременность в СМИ, но данная информация оказывалась недостоверной. Сама Чиповская признавалась, что пока не планирует становиться матерью, и полностью сосредоточена на актёрской карьере. Но дочь в её жизни все равно появилась, хоть и крёстная. Продюсер Алексей Киселев и его жена, Маруся Фомина предложили Чиповской стать крёстной мамой для их девочки Ани, и она с удовольствием согласилась. Вчера актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото годовалой малышки, навестив её и поздравив с первым днём рождения.

В личной жизни Анны Чиповской наступили перемены. Актриса тщательно скрывает своих бойфрендов от лишних глаз, но сейчас активно показывает в соцсетях своего нового парня, актера Дмитрия Ендальцева. На премьере мультипликационного фильма «Король лев» пара держалась за руку и не скрывала своих чувств.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:00

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