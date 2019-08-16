Максим Фадеев счастлив, что в его жизни наступают перемены

Максим Фадеев любит делиться своими мыслями с преданными поклонниками в социальных сетях. Он часто делает публикации в Instagram и рассказывает о происходящем в своей жизни. Недавно музыкант поделился новым снимком, на котором он запечатлен в черной вязанной шапке и очках для зрения. В комментарии Максим Фадеев написал, что лето уже уходит и он об этом очень сожалеет, поскольку любим данную пору года. Также он сообщил, что раньше сильно боялся перемен, но на данный момент он счастлив, что они наступают в его жизни.В конце своего поста знаменитость добавил, что жалеет о том, что понял это так поздно. Пользователи Сети отреагировали моментально. Некоторые пришли к выводу, что перемены связаны с прекращением сотрудничество с Наргиз Закировой. Другие поддержали высказывание продюсера и отметили, что перемены - это всегда хорошо и их не следует бояться.