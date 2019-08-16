«Валькирию» хотели использовать для уничтожения СССР





Сообщается, что огромный белый бомбардировщик XB-70 «Валькирия» рассматривался американцами в роли «самолета судного дня». При этом отмечается, что успешная программа развития этого уникального сверхзвукового бомбардировщика с рекордным потолком полета в 21 километр, перечеркнула катастрофа 1966 года. 8 июня того года в рамках одного из авиашоу «Валькирия» случайно столкнулась с истребителем сопровождения F-104. Крушение дорогостоящего самолета, гибель экипажа и новый виток в развитии ракетостроения заставили Пентагон отказаться от этого проекта.Впрочем, существует версия о том, что решение о свертывании программы «Валькирия» назревало еще за пять лет до этого инцидента и задолго до первого реального вылета самолета. В конечном итоге крест на XB-70 поставил резкий прорыв в развитии беспилотных летательных аппаратов и бомбардировщика-невидимки В-21, в котором применялась прогрессивная для того времени технология Stealth.