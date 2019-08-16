Эксперты рассказали, как снизить риск возникновения мигрени





В первую очередь, врачи порекомендовали снизить количество потребляемых кофейных и газированных напитков. Следует полностью исключить из рациона кофеин, если начались приступы мигрени. Физическая нагрузка способна уменьшить головную боль благодаря выбросу эндорфинов и других обезболивающих веществ. Будут эффективны любые виды спорта для борьбы с мигренью, но перед этим следует проконсультироваться со врачом.Немаловажным фактором является недосып. Степень тяжести протекания приступов головной боли напрямую зависит от количества времени, потраченного на сон. По словам экспертов, ночной отдых должен составлять не менее семи часов. Медитация, йога, прогулки пешком и плавание - снижают риск возникновения мигрени, так как они помогают бороться со стрессом. Учеными было доказано, что уменьшение нервных расстройств влечет за собой снижение вероятности появления приступов головной боли.