Беспроводная колонка Soundboks Bluetooth получила обновление





Размеры Soundboks Bluetooth составляют 66×43х32 см. В корпусе размещаются 3 усилителя класса D, генерирующие по 72 Вт. Модель оснащается цифровым процессором сигнала, одним высокочастотным 1-дюймовым и двумя 10-дюймовыми излучателями, интерфейсными цепями, аккумуляторной батареей. Вес колонки Soundboks Bluetooth достигает 15,4 кг. Взаимодействие колонки с источником питания осуществляется при помощи интерфейса Bluetooth 5.0. За счёт функции TeamUP обеспечивается синхронная работа до пяти колонок. Устройство оснастили двумя комбинированными входами (XLR, 1/4”), предназначенными для музыкальных инструментов либо микрофонов, стереофоническим входом и стереофоническим выходом.Работа колонки Soundboks Bluetooth осуществляется за счёт аккумуляторной батареи LiFePO4. Одного заряда хватит на сорок часов при средней, либо на пять часов при максимальной громкости. Полный заряд занимает около 3,5 часов. Стоимость модели составляет $999.