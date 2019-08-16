Звезда «Дома-2» Алена Савкина показала первое фото с новым бойфрендом
Одна из самых ярких участниц телешоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) продемонстрировала первую фотографию с новым избранником. Правда, лицо нынешнего бойфренда молодая мамочка не стала показывать подписчикам, но фолловеры смогли разглядеть, что у молодого человека есть татуировка на руке.
На днях Алена Савкина намекнула в личном микроблоге на новый роман. Звезда «Дома-2» не стала ничего объяснять, а лишь указала на то, что в ее жизни появился «Он». Все остальное, как заявила 22-летняя мамочка, фанаты смогут узнать в свежих эфирах.
И вот считанные часы назад Рапунцель-младшая разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, который еще больше подогрел интерес зрителей «Дома-2». Алена выложила снимок с новым бойфрендом. Только лицо нынешнего избранника Савкина не стала показывать. В кадре запечатлено, как бывшая пассия Ильи Яббарова держит за руку неизвестного молодого человека с татуировкой.
Нужно сказать, что свежая фотография Савкиной многим внимательным зрителям «Дома-2» помогла расставить все по своим местам. К примеру, то, что парня с такой татуировкой нет на реалити-шоу. По мнению интернет-пользователей, новый ухажер Алены может в ближайшее время прийти на проект либо же забрать молодую мамочку вместе с 6-месячным наследником к себе за Периметр.
Стоит отметить, что сам Яббаров, который не так давно вернулся на «Дом-2» из Саратова, где якобы начал возводить двухэтажный особняк для своего сына Богдана и его мамы, пока никак не прокомментировал новый роман Савкиной.
На днях Алена Савкина намекнула в личном микроблоге на новый роман. Звезда «Дома-2» не стала ничего объяснять, а лишь указала на то, что в ее жизни появился «Он». Все остальное, как заявила 22-летняя мамочка, фанаты смогут узнать в свежих эфирах.
И вот считанные часы назад Рапунцель-младшая разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, который еще больше подогрел интерес зрителей «Дома-2». Алена выложила снимок с новым бойфрендом. Только лицо нынешнего избранника Савкина не стала показывать. В кадре запечатлено, как бывшая пассия Ильи Яббарова держит за руку неизвестного молодого человека с татуировкой.
Нужно сказать, что свежая фотография Савкиной многим внимательным зрителям «Дома-2» помогла расставить все по своим местам. К примеру, то, что парня с такой татуировкой нет на реалити-шоу. По мнению интернет-пользователей, новый ухажер Алены может в ближайшее время прийти на проект либо же забрать молодую мамочку вместе с 6-месячным наследником к себе за Периметр.
Стоит отметить, что сам Яббаров, который не так давно вернулся на «Дом-2» из Саратова, где якобы начал возводить двухэтажный особняк для своего сына Богдана и его мамы, пока никак не прокомментировал новый роман Савкиной.