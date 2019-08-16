Дату глобальной презентации Apple нашли в коде новой iOS 13
В минувший четверг американская компания Apple выпустила седьмую по счету бета-версию своей новой операционной системы iOS 13 для разработчиков. Как оказалось, в новой оболочке специалисты компании спрятали дату официальной презентации новых iPhone.
Специалисты ресурса iHelp BR тщательно исследовали код прошивки новой версии операционной системы от Apple и сумели отыскать в нем скрытую дату ближайшей осенней презентации компании из Купертино. На опубликованном в Сети скриншоте отдельно показана конкретная дата анонса – 10 сентября 2019 года. К слову, по уже сложившейся традиции в этот день компания всегда представляет миру свои новые устройства.
Стоит напомнить, что осенью этого года ожидается презентация компанией новых смартфонов серии iPhone 11. По некоторым данным корпорация может представить 10 сентября сразу несколько смартфонов обновленной линейки. В рамках того же мероприятия также ожидается презентация обновленной версии фирменных смарт-часов Apple Watch.
Специалисты ресурса iHelp BR тщательно исследовали код прошивки новой версии операционной системы от Apple и сумели отыскать в нем скрытую дату ближайшей осенней презентации компании из Купертино. На опубликованном в Сети скриншоте отдельно показана конкретная дата анонса – 10 сентября 2019 года. К слову, по уже сложившейся традиции в этот день компания всегда представляет миру свои новые устройства.
Стоит напомнить, что осенью этого года ожидается презентация компанией новых смартфонов серии iPhone 11. По некоторым данным корпорация может представить 10 сентября сразу несколько смартфонов обновленной линейки. В рамках того же мероприятия также ожидается презентация обновленной версии фирменных смарт-часов Apple Watch.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:35