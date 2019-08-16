Светлана Лобода зажигательно станцевала на столе в Монако

Этим летом Светлана Лобода много путешествует, при этом она совмещала работу, отдых и воспитание дочерей Евангелины и Тильды. Недавно знаменитость прибыла в Монако, чтобы выступить на фестивале Russian Music. После концерта исполнительница весело провела время с друзьями. Несколько часов назад в своем Instagram Stories Светлана Лобода поделилась кадрами с выступления. Также певица опубликовала видео, на котором она со знакомыми танцует под собственную песню "Супер — Звезда".В конце Светлана Лобода показала, как она зажигательно танцует на столе, расположенном прямо на террасе, которая выходит на берег моря. Для отдыха с друзьями исполнительница выбрала черно-белое мини-платье. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и массивными кольцами.