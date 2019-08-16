Модель IPhone 11 получит OLED-экран от Samsung Galaxy Note10





Данные касательно применения одинаковых комплектующих двумя известными конкурирующими фирмами были сообщены порталом Elec. Дисплеи iPhone X, а также Xs получили материалы, имеющие кодовое обозначение LT2. Номенклатурным индексом комплектующих смартфонов от Samsung является М9. Их будут использовать в производственном процессе модификаций 11 Pro, а также 11 Pro Max. Это говорит о том, что новые версии фирмы Apple получат дисплеи флагманов Samsung.Раньше купертиновцы занимались модификацией комплектующих для топовых устройств. Теперь специалисты не планируют продолжать эту работу, поскольку корейские мониторы отвечают высоким требованиям Apple.