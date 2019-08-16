Модель IPhone 11 получит OLED-экран от Samsung Galaxy Note10
В Сети появилась информация, что версию iPhone 11 наделят OLED-дисплеем. Такой-же экран имеется в смартфоне Galaxy Note 10 от Samsung.
Данные касательно применения одинаковых комплектующих двумя известными конкурирующими фирмами были сообщены порталом Elec. Дисплеи iPhone X, а также Xs получили материалы, имеющие кодовое обозначение LT2. Номенклатурным индексом комплектующих смартфонов от Samsung является М9. Их будут использовать в производственном процессе модификаций 11 Pro, а также 11 Pro Max. Это говорит о том, что новые версии фирмы Apple получат дисплеи флагманов Samsung.
Раньше купертиновцы занимались модификацией комплектующих для топовых устройств. Теперь специалисты не планируют продолжать эту работу, поскольку корейские мониторы отвечают высоким требованиям Apple.
Данные касательно применения одинаковых комплектующих двумя известными конкурирующими фирмами были сообщены порталом Elec. Дисплеи iPhone X, а также Xs получили материалы, имеющие кодовое обозначение LT2. Номенклатурным индексом комплектующих смартфонов от Samsung является М9. Их будут использовать в производственном процессе модификаций 11 Pro, а также 11 Pro Max. Это говорит о том, что новые версии фирмы Apple получат дисплеи флагманов Samsung.
Раньше купертиновцы занимались модификацией комплектующих для топовых устройств. Теперь специалисты не планируют продолжать эту работу, поскольку корейские мониторы отвечают высоким требованиям Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:16