В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом





Сейчас в списках пострадавших от отравления предположительно растительным маслом в Ульяновске значатся всего шесть человек. Все они, как сообщают источники, накануне употребляли подсолнечное масло, произведенное в домашних условиях и купленное на рынке у одного из местных предпринимателей. Существует вероятность, что семечки подсолнуха, из которых и было изготовлено опасное масло, могли быть отравлены крысиным ядом. Изначально сообщалось о семерых пострадавших: двух детях и пятерых взрослых, однако позднее стало известно, что один из них скончался в клинике.Подтверждает эти данные и информагентство ТАСС. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения региона, один из отравившихся действительно скончался в палате местного клинического центра.