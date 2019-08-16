Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес жалеет, что не закончила отношения с Виктором Литвиновым раньше

«Я действительно очень благодарна ему за всю ту любовь, которую он мне дарил», - подчеркнула Таня.

«Я жалею о том, что была недостаточно сильной, чтобы оставить эти отношения раньше», - заявила Таня.

Месяц назад Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов официально сообщили фанатам о том, что решили расстаться. Нужно сказать, что многих шокировала эта новость, ведь парочка не отпраздновала даже первую годовщину свадьбы. Накануне Мусульбес опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что в действительности никогда не любила Литвинова, несмотря на то, что он является очень хорошим человеком.Стоит отметить, что многие отреагировали на публикацию Мусульбес, в том числе и некоторые экс-участники «Дома-2». Впрочем, спустя несколько часов Татьяна решила дополнить свой пост и в комментариях рассказала, когда на самом деле встретила Литвинова.По словам Мусульбес, с Литвиновым она познакомилась в тот момент, когда находилась в состоянии глубочайшей депрессии. Татьяна была настолько поддавлена и разбита, что попросту нуждалась в элементарной поддержке, которую, кстати, Виктор ей дал. Правда, Мусульбес неоднократно хотела поставить точку в отношениях с Литвиновым, однако из-за своей слабости и под натиском страхов постоянно возвращалась обратно.