Найдены неизвестные ранее рисунки Экзюпери для «Маленького принца»





Сообщается, что в числе прочих рисунков в папке были иллюстрации Маленького принца с Лисом, а также изображение удава, который проглотил слона. Никаких дат на рисунках не указано. Впрочем, эксперты не сомневаются в том, что речь идет о ранних иллюстрациях Антуана де Сент-Экзюпери к «Маленькому принцу».Папку с этими работами нашли у умершего швейцарского коллекционера и предпринимателя. Брюго Стефанини, скончавшийся в 2018 году, по некоторым данным, приобрел папку с рисунками знаменитого автора еще 30 лет тому назад на торгах. С того самого времени они находились на хранении в старинном здании в швейцарском Цюрихе, владельцем которого был коллекционер.