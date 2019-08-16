Возвращение джедая: Макгрегор снова сыграет Оби-Вана Кеноби





Портал «The disinsider», специализирующийся на новостях Disney, Pixar, Marvel и Star Wars, сообщил, что компания Уолта Диснея планирует приступить к съемкам сериала об Оби-Ване Кеноби. Спин-офф расчитан на 6 эпизодов и будет транслироваться по стрим-канале Disney+. Как сообщает издание, Юэн Макгрегор, который сыграл Оби-Вана Кеноби в таких эпизодах «Звездных войн» как «Скрытая угроза», «Атака клонов», «Месть ситхов» и «Пробуждение силы», продолжит исполнять роль мастера-джедая и в сериале. Актер уже подписал контракт с кинокомпанией и готовится вернуться в прежний образ.Инсайдеры утверждают, что Макгрегор долгое время ждал возможности вернуться к съемкам «Звездных войн», а Лукасфильм давно планировал сделать еще один сериал по мотивам вселенной Star Wars. Несмотря на то, что предыдущий опыт создания спин-оффа о Хане Соло провалился в прокате, руководство киностудии все-таки планирует сделать еще одну попытку осчастливить фанатов космической саги, сняв в главной роли того, кто уже появлялся в первых эпизодах ленты.