Азилия Бэнкс сделала себе футболку с вышитым словом "чурка"

По словам Азилии Бэнкс, во время последней поездки в столицу России она узнала новое слово - чурка. Звезда отметила, что она почувствует себя классной, назови ее так кто на улице. Это очень похоже на слово "чика", относящееся к красивой и смелой девушке, добавила она.Поклонники переживают, что Азилия Бэнкс не правильно поняла толкование этого слова, ведь в России оно считается оскорбительным. К тому же подпись к фотографии написана кириллицей и явно носителем языка, который понимает смысловой оттенок слова "чурка".