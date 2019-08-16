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«Эльдорадо» дает скидку на Xiaomi Mi 9T в размере 5,2 тыс. рублей

Сеть магазинов «Эльдорадо» предоставит покупателям скидку на Xiaomi Mi 9T в размере 5,2 тыс. рублей. Согласно условиям акции, смартфон можно будет приобрести за 20 792 рубля.

Ранее стоимость Xiaomi Mi 9T составляла 25990 рублей, но теперь поклонникам китайского продукта удастся сэкономить. Чтобы получить скидку, необходимо приобрести телефон на сайте магазина и ввести промо-код «СЕКРЕТ20». Представители «Эльдорадо» акцентируют внимание, что акция продлится недолго и стоит поторопиться приобрести смартфон по хорошей цене.

Флагман работает на Amoled-технологии и оснащен микропроцессором Snapdragon 730. Диагональ экрана 6,39 дюймов дополнена сканером отпечатка. Кроме того, новинка оснащена NFC-модулем для бесконтактных платежей и 3,5-мм разъемом для подключения гарнитуры. Смартфон имеет защитный механизм для выдвижной камеры. Это означает, что когда устройство случайно выпадет рук, специальные сенсоры фиксируют этот процесс и автоматически срабатывает функция защиты, чтобы спрятать камеру в корпус. Выдвижная камера светится красным цветом с обеих сторон этого телефона.

Корпус смартфона сделан из алюминиевой рамы и защитного стекла Corning Gorilla Glass 5 на фронтальной и тыловой частях. Сам экран покрыт очень хорошим и качественным олеофобным покрытием. Задняя стеклянная часть Xiaomi Mi 9T не полностью чёрная, её дизайн напоминает «карбоновый градиент». Кроме того, узор нанесен под стеклом и создает 3D-эффект.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 12:50

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