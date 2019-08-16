«Эльдорадо» дает скидку на Xiaomi Mi 9T в размере 5,2 тыс. рублей





Ранее стоимость Xiaomi Mi 9T составляла 25990 рублей, но теперь поклонникам китайского продукта удастся сэкономить. Чтобы получить скидку, необходимо приобрести телефон на сайте магазина и ввести промо-код «СЕКРЕТ20». Представители «Эльдорадо» акцентируют внимание, что акция продлится недолго и стоит поторопиться приобрести смартфон по хорошей цене.Флагман работает на Amoled-технологии и оснащен микропроцессором Snapdragon 730. Диагональ экрана 6,39 дюймов дополнена сканером отпечатка. Кроме того, новинка оснащена NFC-модулем для бесконтактных платежей и 3,5-мм разъемом для подключения гарнитуры. Смартфон имеет защитный механизм для выдвижной камеры. Это означает, что когда устройство случайно выпадет рук, специальные сенсоры фиксируют этот процесс и автоматически срабатывает функция защиты, чтобы спрятать камеру в корпус. Выдвижная камера светится красным цветом с обеих сторон этого телефона.Корпус смартфона сделан из алюминиевой рамы и защитного стекла Corning Gorilla Glass 5 на фронтальной и тыловой частях. Сам экран покрыт очень хорошим и качественным олеофобным покрытием. Задняя стеклянная часть Xiaomi Mi 9T не полностью чёрная, её дизайн напоминает «карбоновый градиент». Кроме того, узор нанесен под стеклом и создает 3D-эффект.