Российских военных летчиков вооружат уникальными пистолетами-пулеметами

«Было выдвинуто предложение вооружить российских военных летчиков компактным и легким ПП-2000 вместо АКС-74У. В оборонном ведомстве на это предложение отреагировали с интересом», - приводит агентство слова собеседника.





В скором времени из состава носимого аварийного запаса для российских военных летчиков могут исключить автомат АКС-74У, заменив его более легким и компактным пистолетом-пулеметом ПП-2000. Вес этого оружия без приклада и магазина составляет всего 1 400 грамм, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ОПК.Стоит отметить, что ПП-2000 разрабатывался специалистами тульского Конструкторского бюро приборостроения. Этот пистолет-пулемет создан специально под патроны типа 919 Парабеллум и считается одним из самых легких в мире. Важная особенность модели заключается в возможности использовать в качестве приклада запасного магазина.