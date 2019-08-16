Показана модель Toyota Corolla в спецверсии Nightshade Edition





Уже начались реализации новой модификации Toyota Corolla. Основой новинки является комплектация SE. Специальная версия в отличие от стандартной имеет более тёмную эмблему, 18-дюймовые колесные диски, вариатор, черные накладки на педали, а также дверные ручки. При этом кузов транспортного средства имеет белую либо серебристую расцветку.Хэтчбек Corolla Nightshade Edition стоит в Соединённых Штатах от $22 290, что составляет около 1 470 000 руб. За седан придётся выложить $22 750 или 1 500 000 руб. Транспортное средство оснащается информационно-развлекательным комплексом. Имеется функция поддержки Android Auto, а также Apple CarPlay. А вот экстерьер специальной версии выделяется за счёт черной крыши, предлагаемой опционально.