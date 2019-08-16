АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Индия недовольна дороговизной истребителей Су-30МКИ

Индийское предприятие, которое специализируется на выпуске истребителей Су-30МКИ, уже в начале 2020 года может прекратить существование, что повлечет за собой закрытие еще нескольких сотен фирм-поставщиков компонентов для сборки самолетов. Причина остановки выпуска Су-30МКИ в Индии заключается в слишком высокой цене.
Индия недовольна дороговизной истребителей Су-30МКИ

Сообщается, что ВВС Индии считают цены на Су-30МКИ местного производства слишком высокой. Каждый самолет, который выпущен на мощностях местного предприятия Hindustan Aeronautics Limited, обходится военным в 70,3 миллиона долларов. В то же время истребители Российской сборкой уже с учетом оплаты за поставку стоят значительно меньше – всего 42,15 миллиона долларов.

При этом, как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на источники в Минобороны Индии, Россия в текущем году уже пыталась убедить индийское правительство заказать сразу 72 экземпляра истребителей Су-30МКИ именно у предприятия Hindustan Aeronautics Limited. Однако индийские ВВС неохотно размещают заказы в столь крупных объемах и в ближайшее время готовы заказать у местного производителя лишь 18 самолетов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индия недовольна дороговизной истребителей…
Названы 6 самых надежных двигателей из продающихся до сих…
Ксения Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское…
Елена Летучая поделилась моментом воссоединения с мужем на…
Анна Седокова впервые поняла…
Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес…
Татьяна Пилецкая: «Между мной и Алексеем Баталовым были очень нежные…
Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его…
"Сегодня день волшебства": Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом…
На могиле Юлии Началовой заметили загадочного бизнесмена из…
Алла Довлатова отметит юбилей в кругу…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о красной комнате для утех в своем…
Под Стерлитамаком в смертельном ДТП разбилась семья из…
Бывший парень Алеси Кафельниковой Никита Новиков встречается с…
Москвичка заплатила за снятие порчи 1,4 миллиона…
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон еще за два года до встречи с принцем…
Компания Snap выпустила очки с двумя встроенными…
Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержали из-за попавшей в двигатель…
В России начнут продавать спутниковые…
Анфиса Чехова устроила шоппинг по лондонским…
Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие…
Певица Слава назвала дочь Александру…
Названа цена дизельной модификации американского пикапа RAM 1500 2020…
Продюсер «Аватара» работает над сериалом о…
Ольга Бузова возмутила Олега Басилашвили и Василия Ланового, сравнив себя с…
Работа в офисе может раньше времени свести в…
Врачи рассказали, как сохранить суставы…
«Он никого не узнает»: Цымбалюк-Романовская рассказала о состоянии…
Китайский кроссовер Changan CS35 Plus обзавелся российским…
Яна Рудковская пустилась в пляс на концерте Светланы…
Подруга певицы Нюши случайно показала в Сети лицо ее новорожденной…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган завуалировано объяснил, чем его новая пассия Нино Нинидзе лучше светской…
Рита Дакота стала жертвой обманщиков из фейковых благотворительных…
Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном на…
В Сети появился детский снимок Аллы Пугачевой с…
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской…
Составлен список хороших автомобилей, отсутствующих на российском…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева продает дом…
Врач-гинеколог рассказала об опасности родов после 60…
Просмотреть все новости