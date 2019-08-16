Индия недовольна дороговизной истребителей Су-30МКИ





Сообщается, что ВВС Индии считают цены на Су-30МКИ местного производства слишком высокой. Каждый самолет, который выпущен на мощностях местного предприятия Hindustan Aeronautics Limited, обходится военным в 70,3 миллиона долларов. В то же время истребители Российской сборкой уже с учетом оплаты за поставку стоят значительно меньше – всего 42,15 миллиона долларов.При этом, как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на источники в Минобороны Индии, Россия в текущем году уже пыталась убедить индийское правительство заказать сразу 72 экземпляра истребителей Су-30МКИ именно у предприятия Hindustan Aeronautics Limited. Однако индийские ВВС неохотно размещают заказы в столь крупных объемах и в ближайшее время готовы заказать у местного производителя лишь 18 самолетов.