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Ксения Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство

Скандально известная тележурналистка Ксения Собчак неожиданно оскорбила американского актера и старшего брака Джулии Робертс – Эрика Энтони. Экс-избраннице Максима Виторгана не понравилось, что номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» пожелал получить российское гражданство.

Ксения Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство

Американский актер Эрик Робертс, прославившийся в 90-е годы, играя крутых парней, в последнее время зачастил в Россию. Более того, старший брат супруги Дэниэля Модера уже не раз поднимал тему того, что хочет получить российский паспорт.

Впервые Эрик Робертс озвучил свое желание в 2018 году, когда побывал на фестивале мотивационного кино и спорта в Ростове-на-Дону. Этим летом актер прилетел в Сочи, где посетил турнир по боевому самбо и опять поднял тему российского гражданства. К слову, актер является обладателем черного пояса по тхэквондо.

И если многие россияне вполне нормально отнеслись к желаниям Робертса, то Ксению Собчак возмутили заявления американской звезды. Светская дама опубликовала в своем Telegram-канала короткий пост, в котором оскорбила Эрика Энтони.


«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся!» - написала бывшая жена Виторгана.

Собчак добавила, что ей бы хотелось, чтобы о российском гражданстве заговорил, к примеру, Леонардо Ди Каприо, но никак не Робертс. По мнению фолловеров, в своем посте Ксения намекнула на Стивена Сигала и Жерара Депардье, которые ранее получили российский паспорт.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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