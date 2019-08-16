Опрос: Большинство россиян заводят курортные романы на родине
Специалисты популярного сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru провели опрос среди россиян, у которых случались курортные романы. В итоге было установлено, что большинство «курортных романтиков» заводили такие отношения во время отдыха в России.
Лидером по числу заведенных россиянами курортных романов по итогам опроса стал Краснодарский край. За этот курортный регион проголосовали около 25% участников опроса. Впрочем, не отстает от кубанских курортов и Турция. Так, примерно 25% опрошенных женщин заявили, что им доводилось завязывать романтические отношения во время отдыха в этой стране. Среди российских мужчин курортные романы в Турции заводили лишь 18%.
Кроме всего прочего, респонденты из числа мужчин заявили, что им часто удавалось завести подобные отношения на курортах стран Азии. Таковых исследователи насчитали порядка 15%. Большинство из азиатских курортных романов, к слову, приходятся на Таиланд. Из числа россиянок подобными «достижениями» могут похвастать только 8% опрошенных туристов.
Также в числе популярных стран для начала курортного романа россияне называли Италию, Грецию, Испанию, Хорватию и Армению.
Лидером по числу заведенных россиянами курортных романов по итогам опроса стал Краснодарский край. За этот курортный регион проголосовали около 25% участников опроса. Впрочем, не отстает от кубанских курортов и Турция. Так, примерно 25% опрошенных женщин заявили, что им доводилось завязывать романтические отношения во время отдыха в этой стране. Среди российских мужчин курортные романы в Турции заводили лишь 18%.
Кроме всего прочего, респонденты из числа мужчин заявили, что им часто удавалось завести подобные отношения на курортах стран Азии. Таковых исследователи насчитали порядка 15%. Большинство из азиатских курортных романов, к слову, приходятся на Таиланд. Из числа россиянок подобными «достижениями» могут похвастать только 8% опрошенных туристов.
Также в числе популярных стран для начала курортного романа россияне называли Италию, Грецию, Испанию, Хорватию и Армению.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25