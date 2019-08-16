Анна Седокова впервые поняла домоседов

Недавно Анна Седокова отдыха без своих детей Алины, Моники и Гектора. В социальных сетях она жаловалась, что сильно скучает по наследникам и рассказывает о них всем отдыхающим. Накануне певица сообщила, что уже приехала домой, она опубликовала в Instagram снимок в черном купальнике на детской надувной горке в виде акулы. В комментарии исполнительница написала, что очень рада возвращению домой и встрече с детьми. Также знаменитость заявила, что впервые поняла домоседов, которые ходят в гости только к друзьям или родственникам.В конце своего поста Анна Седокова отметила, что возможно это и есть та основа и фундамент, которых она никогда не знала в жизни. Подписчики написали множество комплиментов певице и порадовались ее хорошему настроению. За несколько часов пост набрал более 87 000 лайков.