Врачи назвали причины образования прыщей на спине





Стресс оказывает воздействие на гормональный фон и иммунную систему, которая впоследствии ослабевает, что является источником появления акне. Также прыщи на спине могут образоваться из-за побочных эффектов лекарств, к примеру, после приема антидепрессантов. Проявляются внешне в виде высыпаний такие заболевания, как диабет, сбои в эндокринной системе, проблемы желудочно-кишечным трактом и печенью. Стоит обратить внимание и внешние факторы: обтягивающая синтетическая одежда, грязное постельное белье, рюкзаки, которые трут кожу и неподходящий лосьон для тела тоже могут стать причинами акне.При появлении прыщей на спине стоит обратиться ко врачу-дерматологу. Только он сможет выяснить истинную причину и назначить правильное лечение. Однако во избежание столкновения с такой проблемой следует, как минимум, соблюдать гигиену и придерживаться правильного питания. Чаще всего страдают акне люди, питающиеся большим количеством молочных изделий и продуктами с высоким гликемическим индексом.