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Жена Диброва покрасовалась в красном купальнике на одном из пляжей Испании

Жена Дмитрия Диброва покрасовалась в купальнике с необычным принтом на одном из лучших пляжей Испании. "Мисс Россия 2017" уверена – красный это ее цвет.
Жена Диброва покрасовалась в красном купальнике на одном из пляжей Испании

Жена Дмитрия Диброва Полина вместе с супругом и тремя детьми отправились на отдых в Испанию. Многодетная мать регулярно публикует фото с отпуска, показывая семейную идиллию, подросших сыновей и свою отличную физическую форму. В одном из новых постов она показала три снимка, сделанных на одном из лучших пляжей Испании. На фото модель позирует в красном сдельном купальнике с необычным принтом «Королевы рождаются в июле», образ знаменитости дополнен серьгами-кольцами и браслетом на правой лодыжке. Супруга известного журналиста Дмитрия Диброва поинтересовалась у подписчиков своей страницы в Instagram, какие оттенки им больше к лицу, а также отметила, что красный – это 100% ее цвет.

Поклонники основательницы женского клуба «Диброва Клуб» также сошлись во мнении, что их любимице подходит одежда алых оттенков. Кроме того, фолловеры заметили, что жене телеведущего хорошо в огненной палитре, вспомнив ее сказочный образ в оранжевом платье.



 
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:00

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