Жена Диброва покрасовалась в красном купальнике на одном из пляжей Испании

Жена Дмитрия Диброва Полина вместе с супругом и тремя детьми отправились на отдых в Испанию. Многодетная мать регулярно публикует фото с отпуска, показывая семейную идиллию, подросших сыновей и свою отличную физическую форму. В одном из новых постов она показала три снимка, сделанных на одном из лучших пляжей Испании. На фото модель позирует в красном сдельном купальнике с необычным принтом «Королевы рождаются в июле», образ знаменитости дополнен серьгами-кольцами и браслетом на правой лодыжке. Супруга известного журналиста Дмитрия Диброва поинтересовалась у подписчиков своей страницы в Instagram, какие оттенки им больше к лицу, а также отметила, что красный – это 100% ее цвет.Поклонники основательницы женского клуба «Диброва Клуб» также сошлись во мнении, что их любимице подходит одежда алых оттенков. Кроме того, фолловеры заметили, что жене телеведущего хорошо в огненной палитре, вспомнив ее сказочный образ в оранжевом платье.