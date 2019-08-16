Глафира Тарханова рассказала о накатившем приступе ярости

35-летняя опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярком красно костюме, сидя на полу и держась за голову. Сопроводить такое фото она решила собственными размышлениями и поделилась с подписчиками ситуацией, которая вывела её из себя. У Тархановой редко случаются приступы злости, но в этот раз она не выдержала. «Мне плохо от злости, вчера я не смогла сдержать свою ярость. Чаще всего мне обидно не за себя, а за других. Я столкнулась с несправедливостью и непрофессионализмом! Из-за этого мне приходится делать чужую работу. Я часто соглашалась на это, но вчера нет!» - написала актриса в своем микроблоге в Instagram.Что именно она имела ввиду, Тарханова не рассказала, но спросила у подписчиков, сталкивались ли они с такой ситуацией. Комментаторы поделились своими историями и посоветовали актрисе бороться за правду, ведь нельзя поощрять несправедливость.