АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Психологи назвали шесть способов справиться с глубокой депрессией

Депрессия является тяжелым психическим расстройством, при котором требуется квалифицированная помощь специалиста, а в отдельных случаях - прием сильнодействующих препаратов. В то же время существуют и другие способы ее побороть. Накануне психологи назвали шесть способов, которые помогут справиться с депрессией.

Одним из действенных способов борьбы с депрессией называют физические нагрузки. В этот момент в организме вырабатываются эндорфины, чем обеспечивается рост нервных клеток. Достаточно лишь 30-минутной тренировки в день, чтобы заметить, как депрессия постепенно отступает. Хорошим помощником в борьбе с депрессией психологи считают и здоровую пищу. А вот любителей фастфуда ждет разочарование: активное потребление таких продуктов повышает риск развития психических расстройств почти в полтора раза.

Бороться с депрессией советуют исключением стрессовых ситуаций. В этом случае лучше избегать негативных эмоций, снижая тем самым уровень отрицательного воздействия. Поможет избавиться от глубокой депрессии и хороший сон. У многих людей в этом состоянии наблюдаются нарушения сна, при этом желательно соблюдать стандартный режим при 7-9 часах сна в сутки, не больше и не меньше.

Очень полезным для людей в таком состоянии будет выплеснуть эмоции. Актуальным становится совет не сдерживать в себе негативные чувства, а обсудить это с друзьями, близкими или опытным специалистом. Также избавиться от депрессии позволяет прием целого ряда натуральных растительных препаратов, однако перед их употреблением психологи рекомендуют получить подробную врачебную консультацию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Валькирию» хотели использовать для уничтожения…
«Эльдорадо» дает скидку на Xiaomi Mi 9T в размере 5,2 тыс.…
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова вернулась к мужу после громкого…
Максим Фадеев счастлив, что в его жизни наступают…
Российских военных летчиков вооружат уникальными…
Эксперт рассказал о главном оружии Зеленского против…
Показана модель Toyota Corolla в спецверсии Nightshade…
Опрос: Большинство россиян заводят курортные романы на…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина показала первое фото с новым…
Врачи назвали причины образования прыщей на…
Самый дешёвый смартфон с 5G Vivo iQOO Pro дебютирует на рынке 22…
Западные эксперты признали преимущества С-400 перед американской системой…
Светлана Лобода зажигательно станцевала на столе в…
Жена Диброва покрасовалась в красном купальнике на одном из пляжей…
В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным…
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес жалеет, что не закончила отношения с Виктором Литвиновым…
Возвращение джедая: Макгрегор снова сыграет Оби-Вана…
Глафира Тарханова рассказала о накатившем приступе…
Психологи назвали шесть способов справиться с глубокой…
Анна Нахапетова почтила память матери фоографией с Верой Глаголевой и…
Индия недовольна дороговизной истребителей…
Названы 6 самых надежных двигателей из продающихся до сих…
Ксения Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское…
Елена Летучая поделилась моментом воссоединения с мужем на…
Анна Седокова впервые поняла…
Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес…
Татьяна Пилецкая: «Между мной и Алексеем Баталовым были очень нежные…
Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его…
"Сегодня день волшебства": Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом…
На могиле Юлии Началовой заметили загадочного бизнесмена из…
Алла Довлатова отметит юбилей в кругу…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о красной комнате для утех в своем…
Под Стерлитамаком в смертельном ДТП разбилась семья из…
Бывший парень Алеси Кафельниковой Никита Новиков встречается с…
Москвичка заплатила за снятие порчи 1,4 миллиона…
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон еще за два года до встречи с принцем…
Компания Snap выпустила очки с двумя встроенными…
Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержали из-за попавшей в двигатель…
В России начнут продавать спутниковые…
Просмотреть все новости