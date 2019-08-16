Психологи назвали шесть способов справиться с глубокой депрессией





Одним из действенных способов борьбы с депрессией называют физические нагрузки. В этот момент в организме вырабатываются эндорфины, чем обеспечивается рост нервных клеток. Достаточно лишь 30-минутной тренировки в день, чтобы заметить, как депрессия постепенно отступает. Хорошим помощником в борьбе с депрессией психологи считают и здоровую пищу. А вот любителей фастфуда ждет разочарование: активное потребление таких продуктов повышает риск развития психических расстройств почти в полтора раза.Бороться с депрессией советуют исключением стрессовых ситуаций. В этом случае лучше избегать негативных эмоций, снижая тем самым уровень отрицательного воздействия. Поможет избавиться от глубокой депрессии и хороший сон. У многих людей в этом состоянии наблюдаются нарушения сна, при этом желательно соблюдать стандартный режим при 7-9 часах сна в сутки, не больше и не меньше.Очень полезным для людей в таком состоянии будет выплеснуть эмоции. Актуальным становится совет не сдерживать в себе негативные чувства, а обсудить это с друзьями, близкими или опытным специалистом. Также избавиться от депрессии позволяет прием целого ряда натуральных растительных препаратов, однако перед их употреблением психологи рекомендуют получить подробную врачебную консультацию.