Анна Нахапетова почтила память матери фоографией с Верой Глаголевой и сестрами

«Так хотело бы о многом рассказать. Или даже просто обнять, и больше никуда и никогда не отпускать. Сегодня ровно два года без мамы», - гласит подпись Анны Нахапетовой под этой публикацией.

Стоит напомнить, актриса Вера Глаголева много лет боролась с раком желудка. 16 августа 2017 года она скончалась в одной из немецких клиник, до последнего надеясь, что страшный недуг отступит. Все три дочери знаменитой актрисы выросли красавицами и сохраняют тесные дружеские отношения между собой. А младшая сестра артистки вышла замуж за знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, которому уже родила маленького сына.