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Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес LADA

Отечественный автобренд АвтоВАЗ решил запатентовать новый дизайн колесных автомобильных дисков для транспортных средств модели LADA. Соответствующие изображения опубликованы в базе ФИПС.

Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес LADA

Документы ведомства подтверждают, что правообладателем является АвтоВАЗ. Авторами дизайна колёсных дисков выступили российские специалисты. Речь идёт об Алмазе Заббарове, Ольге Денисовой и Ольге Гайдуковой. Диски оснащены четырьмя болтами крепления. Это означает, что в будущем они могут появиться практически на всех современных версиях LADA. Есть вероятность, что АвтоВАЗ уже в скором времени приступит к оснащению такими дисками новых транспортных средств.

Исключениями в данном случае станут внедорожные версии LADA 4x4, а также спортивная модификация седана LADA Vesta. Фиксация дисков у данных транспортных средств осуществляется при помощи пяти болтов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15

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