Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес LADA





Документы ведомства подтверждают, что правообладателем является АвтоВАЗ. Авторами дизайна колёсных дисков выступили российские специалисты. Речь идёт об Алмазе Заббарове, Ольге Денисовой и Ольге Гайдуковой. Диски оснащены четырьмя болтами крепления. Это означает, что в будущем они могут появиться практически на всех современных версиях LADA. Есть вероятность, что АвтоВАЗ уже в скором времени приступит к оснащению такими дисками новых транспортных средств.Исключениями в данном случае станут внедорожные версии LADA 4x4, а также спортивная модификация седана LADA Vesta. Фиксация дисков у данных транспортных средств осуществляется при помощи пяти болтов.