Компания АвтоВАЗ запатентовала новый дизайн дисков для колес LADA
Отечественный автобренд АвтоВАЗ решил запатентовать новый дизайн колесных автомобильных дисков для транспортных средств модели LADA. Соответствующие изображения опубликованы в базе ФИПС.
Документы ведомства подтверждают, что правообладателем является АвтоВАЗ. Авторами дизайна колёсных дисков выступили российские специалисты. Речь идёт об Алмазе Заббарове, Ольге Денисовой и Ольге Гайдуковой. Диски оснащены четырьмя болтами крепления. Это означает, что в будущем они могут появиться практически на всех современных версиях LADA. Есть вероятность, что АвтоВАЗ уже в скором времени приступит к оснащению такими дисками новых транспортных средств.
Исключениями в данном случае станут внедорожные версии LADA 4x4, а также спортивная модификация седана LADA Vesta. Фиксация дисков у данных транспортных средств осуществляется при помощи пяти болтов.
Документы ведомства подтверждают, что правообладателем является АвтоВАЗ. Авторами дизайна колёсных дисков выступили российские специалисты. Речь идёт об Алмазе Заббарове, Ольге Денисовой и Ольге Гайдуковой. Диски оснащены четырьмя болтами крепления. Это означает, что в будущем они могут появиться практически на всех современных версиях LADA. Есть вероятность, что АвтоВАЗ уже в скором времени приступит к оснащению такими дисками новых транспортных средств.
Исключениями в данном случае станут внедорожные версии LADA 4x4, а также спортивная модификация седана LADA Vesta. Фиксация дисков у данных транспортных средств осуществляется при помощи пяти болтов.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15