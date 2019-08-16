Елена Летучая поделилась моментом воссоединения с мужем на Мальдивах

Переждать холодное московское лето бывшая ведущая «Ревизорро» отправилась на популярный среди звёзд курорт Мальдивы, однако муж не смог отправиться с ней в отпуск из-за рабочих дел и прилетел на неделю позже. По всей видимости, супруги будут отмечать третью годовщину свадьбы. В отсутствие супруга Летучая проводила время на пляже, посещала местные рестораны и ела морепродукты. Не забывала она и о физической активности, мотивируя подписчиц посещать тренажерные залы. На видео телеведущая подшутила, что очень хорошо жила в безсвоего избранника, на что Юрий Анашенков ответил: «А я не ел, не спал и мучался».Подписчики пожелали паре хорошего совместного отдыха и отметили, что у семьи очень гармоничные и доверительные отношения. Сама Летучая утверждает, что они совершенно не ссорятся и решают конфликтные ситуации за пару минут. Чета мечтает о детях и делает все возможное, чтобы наследники появились на свет.