Татьяна Пилецкая: «Между мной и Алексеем Баталовым были очень нежные отношения»





Татьяна Пилецкая и Алексей Баталов впервые встретились в 1955 году на съемочной площадке фильма «Мать». Актриса сразу заметила, что звезда «Дела Румянцева» веселый, порядочный, добрый и компанейский человек, и вскоре между артистами завязались теплые дружеские отношения.Коллеги проводили много времени вместе, общаясь как во время работы над кинолентой, так и вне съемок. Однако общение знаменитостей так и не вышло за рамки приятельского, так как Баталов был женат на Ирине Ротовой, а артистка – замужем за офицером морского флота Константином Пилецким. Кроме того, режиссер фильма Марк Донской был очень жестким человеком, с четкими представлениями о том, что правильно, а что идет в разрез с моралью, и поэтому следил, чтобы отношения в коллективе были в рамках приличия.Спустя некоторое время потерпел крах брак Алексея Баталова, а позднее развелась и Татьяна Пилецкая, но несмотря на это, отношения актеров остались лишь дружескими. Звезда «Москва слезам не верит» нашел семейное счастье с артисткой цирка Гитаной Леонтенко, а его коллега по фильму «Мать» вышла замуж за Бориса Агешина.