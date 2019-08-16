На могиле Юлии Началовой заметили загадочного бизнесмена из США





Как рассказывает отец Юлии Началовой, он даже и подумать не мог, что его дочь имеет такую огромную популярность в обществе. По словам Виктора Васильевича, он до сих пор получает отовсюду письма и звонки с теплыми словами поддержки. «Это удивительно. Люди обращаются из Европы, Америки, Канады. Ее смерть потрясла всех», - приводит слова мужчины «КП».Продолжается и массовое паломничество к могиле покойной певицы. Ее отец рассказывает, что у надгробия Юлии Началовой можно встретить довольно неожиданных людей. К примеру, совсем недавно там был замечен таинственный незнакомец, который представился бизнесменом из США. По словам мужчины, он специально прилетел в Россию, чтобы побывать на могиле Началовой.