Под Стерлитамаком в смертельном ДТП разбилась семья из Югры





Автомобиль Datsun, в салоне которого находилась семья из Нижневартовска, в том числе двое детей в возрасте 12 и 4 лет, столкнулся с легковым ВАЗ-2114, который двигался со стороны Салавата. По данным ГИБДД, водитель «четырнадцатой» во время совершения обгонного маневра выскочил на высокой скорости на встречную полосу, где и допустил лобовое столкновение с иномаркой.В результате этого происшествия смертельные травмы получила женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье Datsun. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.В социальных сетях активно обсуждают это происшествие. Кто-то из очевидцев рассказал, что отец семейства после аварии находится в тяжелом состоянии, а вот дети остались живы.