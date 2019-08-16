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Под Стерлитамаком в смертельном ДТП разбилась семья из Югры

Семейство из Югры угодило в смертельную аварию на одной из дорог Башкортостана. Это ДТП произошло 13 августа неподалеку от села Покровка.
Под Стерлитамаком в смертельном ДТП разбилась семья из Югры

Автомобиль Datsun, в салоне которого находилась семья из Нижневартовска, в том числе двое детей в возрасте 12 и 4 лет, столкнулся с легковым ВАЗ-2114, который двигался со стороны Салавата. По данным ГИБДД, водитель «четырнадцатой» во время совершения обгонного маневра выскочил на высокой скорости на встречную полосу, где и допустил лобовое столкновение с иномаркой.

В результате этого происшествия смертельные травмы получила женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье Datsun. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

В социальных сетях активно обсуждают это происшествие. Кто-то из очевидцев рассказал, что отец семейства после аварии находится в тяжелом состоянии, а вот дети остались живы.



 
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Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:27

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