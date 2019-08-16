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Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели

Российская исполнительница, музыкант и композитор Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели. Рок-звезда перепела песню "Я посадил дерево".
Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели

Вчера Земфира на своей странице в Instagram поделилась видеороликом, на котором перепела композицию солиста группы "Кино" Виктора Цоя "Я посадил дерево", в память о смерти музыканта, случившейся 15 августа 1900 года. Поклонники погибшего исполнителя выразили благодарность звезде за исполнение композиции и за то, что она выбрала песню из раннего периода творчества кумира. Запись набрала уже более 25 000 просмотров.

Также Земфира поделилась, что именно группа "Кино" оказывает на нее наибольшее влияние, потому, выступая на концертах, певица иногда исполняет песни Виктора Цоя, такие как "Попробуй спеть вместе со мной", "Троллейбус", "Кукушка" и другие. Поклонники отметили, что Земфира является лучшим исполнителем его композиций, но только после самого Виктора Цоя.



 
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Культура
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 10:59

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