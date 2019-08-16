Москвичка заплатила за снятие порчи 1,4 миллиона рублей





Сообщается, что женщина познакомилась в Интернете с мошенницами, которые предложили ей свои услуги по снятию порчи и очистке кармы. Злоумышленницы при этом добавили, что их услуги могут стоить довольно дорого, однако пострадавшую это не остановило и не убедило прекратить сомнительное общение. В результате в феврале и марте 2019 года жительница российской столицы исправно перечисляла на указанный «гадалками» счет в банке деньги.В какой-то из моментов женщина все же поняла, что ее карма так и остается не излеченной, да и порчу никто не снял. Поэтому она приняла решение обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции отметили, что по данному факту сейчас проводится соответствующая проверка.