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Москвичка заплатила за снятие порчи 1,4 миллиона рублей

Москвичка добровольно перевела внушительную сумму в 1,4 миллиона рублей за снятие порчи. Эти средства отправились незнакомым «гадалкам», с которыми 46-летняя женщина познакомилась в Сети.
Москвичка заплатила за снятие порчи 1,4 миллиона рублей

Сообщается, что женщина познакомилась в Интернете с мошенницами, которые предложили ей свои услуги по снятию порчи и очистке кармы. Злоумышленницы при этом добавили, что их услуги могут стоить довольно дорого, однако пострадавшую это не остановило и не убедило прекратить сомнительное общение. В результате в феврале и марте 2019 года жительница российской столицы исправно перечисляла на указанный «гадалками» счет в банке деньги.

В какой-то из моментов женщина все же поняла, что ее карма так и остается не излеченной, да и порчу никто не снял. Поэтому она приняла решение обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции отметили, что по данному факту сейчас проводится соответствующая проверка.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:25

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