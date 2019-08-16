Алла Довлатова отметит юбилей в кругу семьи

«Я обожаю всякие салоны красоты и радуюсь любой возможности их посещать. Если я еду туда, делаю полный комплекс процедур: маникюр, педикюр, укладку, массаж и за 2 часа успеваю все», - поделилась ведущая.





Довлатова сейчас работает ведущей на «Русском радио» и участвует в телевизионных проектах, но ранее активно снималась в кино. Сама она призналась, что не могла бы выбрать между двумя профессиями, ведь это составляющие её жизни. Несмотря на загруженный график, радиоведущая проводит много времени с семьей, воспитывает четверых детей и успевает следить за собой.