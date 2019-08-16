Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при менструации





Ученые рекомендуют исключить из меню рафинированные пищевые продукты: муку, сахар, злаковые, растительное масло. Специалисты советуют заменить эти экономически выгодные в плане срока хранения, но вредные для организма припасы на свежие фрукты и овощи. Таким образом удастся избежать употребления скрытого сахара, который усугубляет состояние подавленности и перепадов настроения во время месячных.Специалисты советуют повременить с употреблением снеков, рисом быстрого приготовления, печеньем и тортами, вместо этого отдав предпочтение цельнозерновому хлебу, фруктам, овощам и зелени. Во время месячных стоит обойтись без жирной и жареной пищи, а также красного мяса, так как боли в критические дни могут быть связаны с наличием острого воспаления в организме, а подобные продукты только усилят подобные симптомы и сделают критические дни болезненнее.Для того, чтобы не голодать в определенные дни цикла, но и не нагружать организм лишним, специалисты рекомендуют готовить на оливковом масле, которое содержит ненасыщенные жиры и употреблять кисломолочные продукты минимальной жирности. Чтобы снизить риск возникновения отеков, которые часто появляются при месячных, ученые советуют отказаться от соленых огурцов, орешков и чипсов, а для стабилизации общего состояния и избавления от «американских горок» настроения, стоит есть меньше сладкого. Кроме того, алкоголь и кофеин, которые на первый взгляд бодрят, не лучший выбор для критических дней, ведь действие этих стимуляторов непродолжительное, а последующий результат – усугубление и без того неприятных ощущений, испытываемых при менструации.