Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержали из-за попавшей в двигатель птицы





В результате этого инцидента вылет борта пришлось задержать на два с половиной часа, сообщают в пресс-центре российского лоукостера.«В аэропорту города Минеральные Воды вылет рейса в Москву был задержан более чем на два с половиной часа в связи с появлением информации о возможном попадании в правый двигатель самолета птицы», - говорится в сообщении компании. В «Победе» также добавили, что на данный момент технический персонал воздушной гавани проводит осмотр и проверку воздушного судна на предмет наличия повреждений.