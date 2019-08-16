Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержали из-за попавшей в двигатель птицы
Вылет рейса бюджетной авиакомпании «Победа» из Минеральный Вод в Москву пришлось задержать в связи с подозрением на попадание в двигатель постороннего объекта. Сообщается, что службы аэропорта заподозрили наличие в двигателе птицы.
В результате этого инцидента вылет борта пришлось задержать на два с половиной часа, сообщают в пресс-центре российского лоукостера.
«В аэропорту города Минеральные Воды вылет рейса в Москву был задержан более чем на два с половиной часа в связи с появлением информации о возможном попадании в правый двигатель самолета птицы», - говорится в сообщении компании. В «Победе» также добавили, что на данный момент технический персонал воздушной гавани проводит осмотр и проверку воздушного судна на предмет наличия повреждений.
В результате этого инцидента вылет борта пришлось задержать на два с половиной часа, сообщают в пресс-центре российского лоукостера.
«В аэропорту города Минеральные Воды вылет рейса в Москву был задержан более чем на два с половиной часа в связи с появлением информации о возможном попадании в правый двигатель самолета птицы», - говорится в сообщении компании. В «Победе» также добавили, что на данный момент технический персонал воздушной гавани проводит осмотр и проверку воздушного судна на предмет наличия повреждений.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:08