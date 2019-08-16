В России начнут продавать спутниковые геоданные





С помощью нового сервиса продажи геоданных со спутников появится возможность узнавать о прогрессе в строительстве тех или иных объектов, получать данные о появлении незаконных мусорных полигонов, контролировать интенсивность вырубки лесов. Такая информация может быть использована в качестве доказательной базы в земельных судебных тяжбах или в решении вопросов о правах собственности.Как объясняют в «Российских космических системах», стоимость услуг будет определяться объемом запрашиваемой информации. Данные впоследствии будут отправлены клиенту на смартфон или компьютер, а предоставленное изображение получит привязку к конкретному квадрату местности с наложением на него полной информации об объекте.