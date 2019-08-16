Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие месяцы





Валюты большинства развивающихся стран, в том числе России, оказались под давлением из-за ужесточившейся торговой войны между США и Китаем. Российская же валюта, считает эксперт, испытывает дополнительное давление в связи с резким падением мировых цен на нефть. Основываясь на этом, экономист прогнозирует, что в ближайшей перспективе курс российской валюты может дотянуться до отметки 67-67,5 рублей за доллар. При этом он подчеркивает, что на данный момент нет оснований говорить о наличии серьезных рисков для национальной экономики страны.Кроме того, добавляет эксперт, при сохранении эффективности действующего механизма ОПЕК+, не позволяющего нефтяным котировкам прощупать новое дно, а также при отсутствии новых санкций Запада, нет оснований прогнозировать резкие колебания курса рубля до конца года. На этом фоне рубль даже может стабилизироваться на отметке в 64-65 рублей за доллар.