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Курс валют на 16.08.2019

Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие месяцы

Укрепившись в начале 2019 года, российский рубль сумел стабилизироваться в следующий период. Однако август принес российской валюте очередные потрясения. За первые недели месяца рубль просел к доллару более чем на 3,5%. Эксперт по фондовым рынкам Игорь Галактионов рассказал, чего ждать от рубля в ближайшие несколько месяцев.
Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие месяцы

Валюты большинства развивающихся стран, в том числе России, оказались под давлением из-за ужесточившейся торговой войны между США и Китаем. Российская же валюта, считает эксперт, испытывает дополнительное давление в связи с резким падением мировых цен на нефть. Основываясь на этом, экономист прогнозирует, что в ближайшей перспективе курс российской валюты может дотянуться до отметки 67-67,5 рублей за доллар. При этом он подчеркивает, что на данный момент нет оснований говорить о наличии серьезных рисков для национальной экономики страны.

Кроме того, добавляет эксперт, при сохранении эффективности действующего механизма ОПЕК+, не позволяющего нефтяным котировкам прощупать новое дно, а также при отсутствии новых санкций Запада, нет оснований прогнозировать резкие колебания курса рубля до конца года. На этом фоне рубль даже может стабилизироваться на отметке в 64-65 рублей за доллар.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:59

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