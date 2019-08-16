Анфиса Чехова устроила шоппинг по лондонским магазинам

41-Анфиса Чехова с удовольствием делится с подписчиками кадрами из жизни. В этот раз она оправилась в Лондон за покупками, устроив «набеги» по лондонским магазинам. Телеведущая приобрела эксклюзивную косметику и пополнила запасы парфюмерии, представленные только в столице Великобритании. Не забыла она и о школьной канцелярии для сына Соломона, идущего в первый класс. Чехова пожаловалась на отсутствие в Лондоне скидок на товары, однако одна из пользователей возмутилась и написала, что сама живёт в столице и видела знаменитость на Оксфорд-стрит: «Нехорошо обманывать людей, что здесь нет скидок».Стиль одежды телеведущей заметно изменился после отдыха в Арабских Эмиратах. Ей пришлись по вкусу традиционные наряды местных жительниц - абайи, и она привезла платье в Москву, устроив его «выгул» в столичном ресторане.