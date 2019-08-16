Певица Слава назвала дочь Александру "красоткой"

Певица Слава не часто делает публикации в социальных сетях. Знаменитость предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Но недавно она решила опубликовать в своем Instagram-аккаунте фотографию с дочкой Александрой. На снимке знаменитость и ее наследница запечатлены крупным планом, они нанесли яркий макияж, особо выделив губы красной помадой. Исполнительница сделала укладку, а ее дочка предпочла пышную прическу. В комментарии к своему посту певица Слава просто написала: "Какая же у меня красотка!!!"Преданные поклонники высоко оценили пост знаменитости, оставив более 46 000 лайков. Также многие отметили, что исполнительница и ее дочка очень похожи и выглядят практически ровесницами. Некоторые написали, что со словами певицы Славы не поспоришь и ее наследница действительно очень красивая.